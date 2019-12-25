СМИ: Макрон объявит о своем переизбрании на президентских выборах 4 марта

Выборы во Франции пройдут в два этапа – 10 и 24 апреля. За пост президента Франции поборются более 40 претендентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом он скажет в пятницу, 4 марта. По данным радиостанции France Info, глава государства упомянул об этом в письме, которое опубликовано в одном из региональных изданий.

Выборы во Франции пройдут в два этапа – 10 и 24 апреля. Кандидаты на пост президента страны могут зарегистрироваться до пятницы. В 18:00 по местному времени (20:00 мск) глава государства должен направить в Конституционный совет официальное письмо с согласием баллотироваться вновь. Также ему предстоит прикрепить к письму декларацию о доходах.

Напомним, что за пост президента Франции поборются более 40 претендентов. Среди них, в частности, мэр Парижа Анн Идальго, депутат парламента Марин Ле Пен, парламентарий Жан-Люк Меланшон и другие.

Ранее мы сообщили, что Путин провел очередной телефонный разговор с президентом франции Макроном.

Фото: Twitter / TF1LeJT