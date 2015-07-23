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Макрон: Франция выведет войска из Нигера до конца года

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По его словам, Париж отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в африканской стране.

Франция выведет войска из Нигера до конца года. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

По его словам, Париж отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в африканской стране. Он подчеркнул, что нынешняя власть Нигера не хочет бороться с терроризмом.

Это будет организовано в ближайшие недели, и это означает конец сотрудничества. Необходим упорядоченный вывод войск в ближайшие недели и месяцы.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон потребовал удалять из соцсетей призывы к насилию и раскрывать личности их авторов.

Видео: YouTube / Emmanuel Macron

Теги: войска, нигер, президент франции, эммануэль макрон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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