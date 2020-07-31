Вячеслав Макаров: в Петербурге никогда не было протестной повестки

Председатель ЗакСа призвал не разрушать систему изнутри, чтобы все не закончилось трагедией.

В среду, 3 февраля, заседание Законодательного собрания прервалось обсуждением несанкционированных митингов в Петербурге. Представители фракций "Яблоко", КПРФ и "Справедливая Россия" предложили разрешить в городе проведение мирных акций протеста.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров резко ответил на предложение коллег. "Кто не усваивает уроки истории, того история проучивает", - отметил он, добавив, что все протесты начинаются с "романтического" вхождения в народ, а заканчиваются бомбами и разрушением государства.

Макаров напомнил депутатам Законодательного собрания, что в Петербурге никогда не было протестной повестки. Он призвал коллег не разрушать систему изнутри, чтобы все не закончилось трагедией.

Напомним, волна протестов в поддержку Навального прокатилась по Петербургу 23 и 31 января. Кроме того, люди вышли на улицы города в день, когда огласили приговор оппозиционеру и изменили ему наказание с условного на реальное. В колонии общего режима Навальный должен провести 2 года и 8 месяцев. В результате в ночь со 2 на 3 февраля в Петербурге задержали 248 участников протеста.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания