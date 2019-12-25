Спикер ЗакСа поблагодарил силовиков, работавших 31 января

В среду, 3 февраля, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров снова высказался о работе силовиков в очередную несанкционированную акцию, прошедшую 31 января. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.
По словам Макарова, на митингах сотрудники обеспечивают порядок и следят, чтобы не было провокаторов.
У нас провокаторы везде всегда находятся. А провоцировать могут по-разному. Не дай бог, прольётся кровь, и будут какие-то жертвенные моменты
заявил чиновник.
Спикер ЗакСа в очередной раз поблагодарил представителей правоохранительных органов за их профессионализм и выдержку. Также Макаров считает, что насилие на митинге устраивали именно протестующие.
При разгоне мирных митингующих силовики использовали резиновые дубинки и электрошокеры. По словам очевидцев, в ход пускали перцовый газ.
Ранее мы писали, что в Петербурге на протестах в поддержку Навального в ночь со 2 на 3 февраля задержали 248 человек.
Фото: пресс-служба Законодательного собрания
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все