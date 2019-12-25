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Спикер ЗакСа поблагодарил силовиков, работавших 31 января
Сегодня, 14:24
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smirenny

Спикер ЗакСа поблагодарил силовиков, работавших 31 января

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Вячеслав Макаров укрепился в своем мнении, что работающим на митингах полицейским и росгвардейцам нужно установить памятник.

В среду, 3 февраля, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров снова высказался о работе силовиков в очередную несанкционированную акцию, прошедшую 31 января. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

По словам Макарова, на митингах сотрудники обеспечивают порядок и следят, чтобы не было провокаторов. 

У нас провокаторы везде всегда находятся. А провоцировать могут по-разному. Не дай бог, прольётся кровь, и будут какие-то жертвенные моменты

заявил чиновник.

Спикер ЗакСа в очередной раз поблагодарил представителей правоохранительных органов за их профессионализм и выдержку. Также Макаров считает, что насилие на митинге устраивали именно протестующие.  

При разгоне мирных митингующих силовики использовали резиновые дубинки и электрошокеры. По словам очевидцев, в ход пускали перцовый газ.

Ранее мы писали, что в Петербурге на протестах в поддержку Навального в ночь со 2 на 3 февраля задержали 248 человек.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания

Теги: вячеслав макаров, митинги, несанкционарованная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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