Спикер ЗакСа сравнил Навального с Гитлером

Напомним, в субботу, 23 января, во многих городах России прошли митинги в поддержку политика Алексея Навального.

В среду, 27 января, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался о недавних протестах в поддержку Алексея Навального и против политических репрессий. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Во время своей 12-минутной речи Макаров сравнил Навального с Гитлером:

Это можно сравнить с тем, что произошло в 1945 году, когда… обезумевший Гитлер молодых ребятишек бросил под советские танки, которые захватывали Берлин. Молодежь бросил приводит слова чиновника РИА Новости.

Также, по мнению спикера ЗакСа, росгвардейцам, офицерам и правоохранителям, работавшим на митинге, нужно ставить памятник. Все они, уверен Макаров, абсолютно профессионально, чётко и корректно выполняли свои обязанности. Также депутат не забыл упомянуть, что массовые несанкционированные акции связаны с вмешательством Госдепа в дела России.

Корреспонденты издания ЗакС.ру уточнили, что до этого Макаров "дал договорить беспартийному депутату Максиму Резнику. Глава парламента выключал микрофон каждый раз, когда тот упоминал дворец в Геленджике из расследования Навального".

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Фото: пресс-служба Законодательного собрания