Майли Сайрус написала песню о тяжелом расставании с Лиамом Хемсвортом

Певица познакомилась с актером во время съемок фильма "Последняя любовь" в 2009 году.

Американская певица Майли Сайрус написала песню о тяжелом расставании с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Новая композиция под названием "Slide Away" ("Утекай") появилась на YouTube-канале артистки.

Поклонники решили, что песня посвящена распавшемуся браку Сайрус и Хемсворта. Артистка поет, что будет скучать по временам, которые связывали их, однако пришло время "все отпустить".

Майли Сайрус познакомилась с Лиамом Хемсвортом во время съемок фильма "Последняя любовь" в 2009 году. Пара несколько раз сходилась и расставалась. 23 декабря 2018 года молодые люди поженились. 10 августа 2019 года стало известно об их расставании. Недавно Сайрус заметили в объятиях девушки.

Ранее мы писали, что в день гибели Виктора Цоя Земфира представила кавер на песню "Дождь для нас".

Видео: YouTube / Miley Cyrus