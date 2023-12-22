Майк Джонсон отказался обещать разблокирование помощи Украине

В Конгрессе США оценили встречу с Джо Байденом.

Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон отказался обещать лидеру Белого дома Джо Байдену, что конгрессмены в конечном счете разблокируют помощь Украине. Местный законодатель заявил журналистам в ходе общения в Вашингтоне, что сложившийся к настоящему времени статус-кво в этом вопросе неприемлем для страны. Пресса задала вопрос политику о том, будет ли в итоге финансирование киевского режима одобрено Конгрессом США.

Посмотрим... Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США

Напомним, что утверждение запроса Белого дома на 61 миллиард долларов для ВСУ республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы. параметры пакетного соглашения обсуждаются с членами Демократической партии страны и сотрудниками администрации. Майк Джонсон дал понять журналистам, что ждет от чиновников оглашения стратегии по украинскому кризису, а также определения конечных целей для США.

Спикер Джонсон заявил, что обеспокоен способностью Байдена руководить США.

Фото и видео: YouTube / Speaker Mike Johnson