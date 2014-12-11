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Мадуро вручил ордена попавшим под санкции высшим чиновникам

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил ордена 21 соратнику из числа высшего руководства страны, которые стали объектами персонального американского санкционного давления. Торжественная церемония транслировалась в эфире местного телеканала Telesur. Мероприятие было организовано в честь 200-летия с момента победы в сражении за независимость государства при Аякучо.

Будьте достойными санкций, которые на вас наложил империализм, но, прежде всего, станьте действительными наследниками побед (которые символизирует - ред.) эта награда, которая вручается в Венесуэле впервые за 200 лет.

Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Напомним, что учрежденный по случаю памятной даты орден первыми получили руководители Национальной гвардии, полиции, милиции, разведслужбы SEBIN и Главного управления военной контрразведки, а иакже министры планирования и коммуникаций.

"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: венесуэла, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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