Мадуро вручил ордена попавшим под санкции высшим чиновникам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вручил ордена 21 соратнику из числа высшего руководства страны, которые стали объектами персонального американского санкционного давления. Торжественная церемония транслировалась в эфире местного телеканала Telesur. Мероприятие было организовано в честь 200-летия с момента победы в сражении за независимость государства при Аякучо.

Будьте достойными санкций, которые на вас наложил империализм, но, прежде всего, станьте действительными наследниками побед (которые символизирует - ред.) эта награда, которая вручается в Венесуэле впервые за 200 лет. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Напомним, что учрежденный по случаю памятной даты орден первыми получили руководители Национальной гвардии, полиции, милиции, разведслужбы SEBIN и Главного управления военной контрразведки, а иакже министры планирования и коммуникаций.

"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro