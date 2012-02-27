Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте

Николас Мадуро рассказал об участницах акций протеста в Венесуэле.

Вооруженные боевики планируют в субботу, 3 августа, совершить теракт в Каракасе, поэтому всем местным силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану. Соответствующее заявление президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал, выступая перед местными журналистами, организованной во дворце Мирафлорес. Иностранный политик указал на то, что часть вооруженных наемников с гранатами прибыла в город из штата Сулия. Эти боевики уже принимали участие в массовых беспорядках в муниципалитете Петаре после объявления итогов голосования избирателей на недавних выборах главы государства. Мадуро пояснил, что подтверждением его слов служат записи, добытые из аудиточатов.

Я очень тщательно это взвесил, потому мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. Но я обязан заявить: часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Глава страны заметил, что отдал точные приказы разведке, контрразведке, силам безопасности и полиции защитить весь Каракас и другие районы, которые находятся под угрозой. В настоящее время преступники разыскиваются.

Мадуро предложил Маску приехать на бой.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro