Глава государства выступил перед сторонниками в Каракасе.

Президент николас Мадуро предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Такое заявление политик сделал во время встречи с избирателями. Мероприятие приурочено к региональным и муниципальным выборам, которые пройдут в стране 21 ноября. Мадуро заметил, что Каракас обладает "лучшей в мире", прочной и надежной избирательной системой, которая способна гарантировать демократический процесс голосования.

Не вмешивайтесь во внутренние дела Венесуэлы, вы не хозяева нашей республики, а Венесуэла не колония США. Мы не допустим, чтобы кто-либо нанес ущерб внутреннему единству. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик заметил, что не допустит попыток раскола правящей в Венесуэле Единой социалистической партии. Он предостерег коллег от использования внутреннего или иностранного финансирования избирательных кампаний. В общей сложности жители страны смогут отдать свой выбор за кандидатов из восьми национальных движений и 12 региональных организаций.

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Фото: Youtube/teleSUR tv