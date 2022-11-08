Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил капиталистические страны в мировом климатическом кризисе. Соответствующее заявление глава латиноамериканской республики сделал в ходе выступления на Конференции ООН, посвященной профильным проблемам, проводимой на египетском курорте в Шарм-эль-Шейхе. Международный саммит получил название Cop27.
Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал защитить регион Амазонии. Политик уверен в том, что ответственность за данный вопрос ложится на всю Южную Америку.
Путин осудил санкции против Венесуэлы.
Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro
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