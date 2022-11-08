В Венесуэле призвали защищать Амазонию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил капиталистические страны в мировом климатическом кризисе. Соответствующее заявление глава латиноамериканской республики сделал в ходе выступления на Конференции ООН, посвященной профильным проблемам, проводимой на египетском курорте в Шарм-эль-Шейхе. Международный саммит получил название Cop27.

Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро призвал защитить регион Амазонии. Политик уверен в том, что ответственность за данный вопрос ложится на всю Южную Америку.

Путин осудил санкции против Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro