Мадуро обвинил Милея в передаче территорий Аргентины под военную базу США

В Каракасе оценили последствия прихода к власти в Венесуэле "правых".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего аргентинского коллегу Хавьера Милея в передаче аргентинской Южной Атлантики под американскую военную базу. Соответствующее заявление глава латиноамериканского государства сделал во время выступления на торжественном параде, организованном в честь 213-й годовщины независимости.

Разве этого мы хотим для Венесуэлы? Превратить нашу страну в военную базу гринго? Венесуэла никогда не будет военной базой какой-либо империи на этой священной земле Боливара. Николас Мадуро, глава Венесуэлы

Иностранный политик добавил, что правые движения в его стране будут действовать аналогично Хавьеру Милею в случае прихода к власти. Он предрек, что в этом случае правительство откажется от притязаний на спорную с Гайаной территорию Эссекибо.

Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro