Мадуро заявил о готовящемся в Венесуэле госперевороте

Глава Венесуэлы напомнил о подписании соглашения 8 из 10 кандидатами в президенты страны.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что кандидаты от правой оппозиции латиноамериканской республики Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес, которые отказались подписывать с другими кандидатами в президенты страны соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов главы государства, намерены организовать после голосования массовые беспорядки и переворот. Соответствующей информацией политик поделился со сторонниками, выступая в местном штате Монагас. Видезоапись мероприятия опубликована на YouTube-канале.

Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений CNE (избиркома) и результатов? Они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и государственный переворот. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы, включая действующего главу Николаса Мадуро, подписали документ об отказе от насилия как политического инструмента, а также признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. В торжественной церемонии не были задействованы кандидат от объединенной правой оппозиции Эдмундо Гонсалес, а также бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес.

Мадуро: двери БРИКС открыты для Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro