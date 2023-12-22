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Мадуро: двери БРИКС открыты для Венесуэлы

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Глава Венесуэлы назвал объединение "новым миром".

Каракас  связана со странами-членами БРИКС, поэтому для латиноамериканской республики открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития". Соответствующее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире своей программы "С Мадуро +" на телеканале VTV. Иностранный политик уточнил, что считает друзьями Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Южную Африку, Индию и Китай. Глава государства отметил, что эти государства не вводят санкции, поэтому Венесуэла рада быть связанной  этим новым миром.

К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров.

Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: брикс, венесуэла, латинская америка, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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