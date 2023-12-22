Мадуро: двери БРИКС открыты для Венесуэлы

Каракас связана со странами-членами БРИКС, поэтому для латиноамериканской республики открыты двери в этом "новом мире технологического и экономического развития". Соответствующее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире своей программы "С Мадуро +" на телеканале VTV. Иностранный политик уточнил, что считает друзьями Бразилию, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Южную Африку, Индию и Китай. Глава государства отметил, что эти государства не вводят санкции, поэтому Венесуэла рада быть связанной этим новым миром.
К счастью, Венесуэла имеет превосходные отношения с новым миром, новый мир уже возник, когда мы говорим о БРИКС, мы говорим о новом мире великого технологического, научного, экономического и финансового развития.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров.
Фото и видео: YouTube / Nicolás Maduro
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