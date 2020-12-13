МВД Франции сообщило более чем о 100 задержанных на протестах в Париже

Ранее сообщалось о 119 задержанных.

В воскресенье, 13 декабря, стало известно, что в Париже число задержанных увеличилось до 142 человек. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Он отметил, что задержания позволили помешать погромщикам и защитить торговые площадки.

Несколько сотен погромщиков пришли, чтобы совершить насилие Жеральд Дарманен.

Напомним, что в минувшую субботу, 12 декабря, в париже прошла очередная акция протеста против норм законопроекта "О глобальной безопасности".

Ранее мы сообщали о том, что Франция вводит с 15 декабря комендантский час.

Видео: Telegram/Военный обозреватель