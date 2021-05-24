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МО РФ: сдавшийся офицер СБУ сообщил о планируемых "Азовом" терактах во Львове

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Российским военнослужащим удалось получить подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Об этом Конашенков сообщил на брифинге.

По словам генерал-майора, офицер участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Российским военнослужащим удалось получить подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Ранее мы сообщили, что военные прорвали оборону батальона "Айдар".

Видео: Минобороны РФ

Теги: азов, львов, минобороны рф, мо рф, офицер сбу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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