МО РФ: сдавшийся офицер СБУ сообщил о планируемых "Азовом" терактах во Львове

Российским военнослужащим удалось получить подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российским военнослужащим добровольно сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям. Об этом Конашенков сообщил на брифинге.

По словам генерал-майора, офицер участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах. Российским военнослужащим удалось получить подробные сведения в отношении всех лиц, привлеченных к ведению диверсионной деятельности на территории Донбасса.

Ранее мы сообщили, что военные прорвали оборону батальона "Айдар".

Видео: Минобороны РФ