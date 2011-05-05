МИД заявил, что доводит до США необходимость возобновления выдачи виз

Сергей Рябков пояснил, что американская сторона пока что не хочет нормализовать отношения по дипканалам.

Российское внешнеполитическое ведомство доводит до властей и дипломатов из США необходимость полноценного возобновления выдачи виз гражданам и консульской работы. Соответствующее заявление в ходе выступления на площадке международного дискуссионного форума "Валдай" сделал заместитель министра по иностранным делам РФ Сергей Рябков. Эксперт пояснил, что проблема поднимается на всех уровнях.

...Которое под надуманными предлогами было прекращено в мае прошлого года. Но с учетом развития вокруг Украины данная ситуация перемещается в политическую плоскость и используется Вашингтоном как еще один элемент давления на нас. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Сергей Рябков пояснил, что сейчас американцы начали заполнять свои вакансии в посольстве, которые отвечают за выдачу визовых документов. Ранее они ссылались на нехватку персонала, находящегося на консульском учете. Однако сейчас вакансии на участке в Москве отсутствуют, поэтому ссылаться на этот вопрос у Вашингтона нет возможности. При этом Сергей Рябков не видит нормализации в отношении выдачи виз.

Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"