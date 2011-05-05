Рябков: Россия будет вести диалог с США по обмену заключенными напрямую

Замглавы МИД РФ рассказал о том, что работа ведется по спецлинии, установленной президентом.

Российское внешнеполитическое ведомство обивается возвращения заключенных в США россиян домой. Соответствующее заявление в ходе выступления на площадке международного дискуссионного клуба сделал заместитель министра по иностранным делам РФ Сергей Рябков. Дипломат пояснил, что не планирует озвучивать конкретные списки тех, кто по надуманным обвинениям все еще находится в американских тюрьмах. Однако эксперт пояснил, что у многих из них фиксируются проблемы со здоровьем из-за плохих условий содержания. Рябков добавил, что все эти человеческие трагедии находятся в постоянном поле зрения МИД.

Я и раньше никогда не высказывался на тему каких-то конкретных списков, количественного состава, и не намерен это делать впредь. Мы хотим, чтобы российские граждане, во многих ситуациях получившие умопомрачительные сроки... как можно скорее вернулись на родину. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат пояснил, что вопрос об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер велся напрямую, без каких-либо внешних посредников, по определенному президентами РФ и США специальному дипломатическому каналу.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"