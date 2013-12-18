МИД Украины обвинил Россию в присвоении радиочастот

Сообщается, что Роскомнадзор выдавал лицензии на использование украинских частот.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обвинила Россию в присвоении радиочастот страны. Об этом она заявила на слушаниях в комитете Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Ее слова приводит "РИА Новости".

Джапарова считает, что Москва украла телекоммуникационную систему Украины вместе с радиочастотным ресурсом.м.

Здесь есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать. И перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас прорабатывается. Эмине Джапарова, первый замминистра иностранных дел Украины

По ее словам, подобные вопросы необходимо решать по дипломатическим каналам.

Ранее мы сообщали, что на Украине возложили на Россию вину за разрушение электроэнергетики.

Видео: YouTube / Комітет гуманітарної та інформаційної політики