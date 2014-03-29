МИД Турции: Путин не против встречи с Зеленским

На пресс-конференции в воскресенье Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона "усердствует для того, чтобы организовать встречу лидеров".

Президент России Владимир Путин не против провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил МИД Турции Мевлют Чавушоглу после телефонных переговоров Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На пресс-конференции в воскресенье Чавушоглу подчеркнул, что турецкая сторона "усердствует для того, чтобы организовать встречу лидеров". По его словам, они пытались это сделать до начала военной спецоперации.

Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи… Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии. Мевлют Чавушоглу, МИД Турции

Напомним, что переговоры Путина и Эрдогана состоялись 6 марта.

Ранее мы сообщили, что санкции против России вступят в силу 13 марта.

Фото: kremlin.ru