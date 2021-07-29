МИД Швеции заявило пранкерам, что санкции против "Северного потока - 2" навредят Европе

В ведомстве заявили, что ограничения против СП-2 нужно было вводить намного раньше.

Министр иностранных дел Швеции и председатель ОБСЕ Анн Линде призналась российским пранкерам Вовану и Лексусу, почему власти государства не станут вводить санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". Запись разговора опубликована на YouTube-канале пранкеров.

Они поговорили с главой МИД от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Линде в свою очередь призналась, что в руководстве Швеции большинство желает введение санкций против СП-2, однако это будет означать ограничение себя и своих партнеров. По ее словам, останавливать строительство трубопровода следовало раньше.

Нам нужен сильный, единый посыл со стороны ЕС в адрес России. И если мы поднимем вопрос о "Северном потоке - 2", то он никогда не наберет большинства, потому что санкции будут направлены против компаний из ЕС. Анн Линде, глава МИД Швеции

Напомним, днем ранее Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по СП-2. Согласно данному документу, ФРГ обязалась добиваться ограничений Европейского союза против российских властей, если они начнут использовать газопровод как оружие против стран объединения.

Ранее в Верховной Раде предсказали разговор Зеленского и Байдена "на повышенных тонах". Поводом для этого может послужить отказ американских властей препятствовать строительству трубопровода "Северный поток - 2".

Видео: Youtube / Vovan222prank