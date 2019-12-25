МИД России приветствует намерение США сократить военный контингент в Афганистане

Алексей Зайцев прокомментировал позицию РФ о выводе части американских войск из Афганистана.

Министерство иностранных дел России приветствует намерение США сократить военный контингент в Афганистане. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал заместитель главы департамента информации и печати Алексей Зайцев.

Мы приветствуем намерение Вашингтона продолжить сокращение численности американского воинского контингента в Афганистане Алексей Зайцев, заместитель департамента информации и печати МИД России

Напомним, что ранее Вашингтон объявил о том, что к ноябрю 2020 года количество военнослужащих США на территории Афганистана будет сокращено до четырех или пяти тысяч человек.

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