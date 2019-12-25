МИД Китая сообщил о задержании сотрудницы Bloomberg в Пекине

Официальны представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге подтвердил информации о задержании в Пекине сотрудницы информационного агентства Bloomberg Фань Хацзэ по подозрению в угрозе национальной безопасности страны.
Дипломат уточнил, что гражданку Китая задержало пекинское подразделение министерства госбезопасности. Ее дело сейчас находится в стадии рассмотрения. Вэньбинь также отметил, что "все законные и интересы задержанной соблюдаются в полной мере".
Фань Хацзэ работает в Bloomberg с 2017 года. Ранее она сотрудничала с другими иностранными СМИ, в число которых входят CNBC, Reuters и Al Jazeera.
Ранее стало известно, что Турция намерена закупить вакцину от коронавируса в Китае.
Фото: Pixabay.com
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