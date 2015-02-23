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МИД Китая ответил на планы США признать Россию спонсором терроризма
Сегодня, 14:25
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МИД Китая ответил на планы США признать Россию спонсором терроризма

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В Пекине считают, что Вашингтон должен создавать позитивные условия для переговоров Москвы и Киева.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь ответил на планы США признать Россию спонсором терроризма. Об этом он рассказал на брифинге.

По информации Politico со ссылкой на источники стало известно, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намерена самостоятельно внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. О своем решении она предупредила госсекретаря США Энтони Блинкена. По мнению Лицзяня, Вашингтон должен создавать позитивные условия для переговоров Москвы и Киева.

Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта.

Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД Китая

Ранее Трамп заявил о существовании всего двух гендеров в мире.

Фото: YouTube / China Daily 中国日报

Теги: мид китая, россия, сша, чжао лицзянь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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