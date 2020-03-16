Бывший президент США Дональд Трамп заявил о существовании всего двух гендеров в мире. Об этом он сообщил во время выступления на студенческой конференции во ФЛориде.
По словам Трампа, разница между его движением и силами, с которыми приходится бороться, не может быть более очевидной. Он отметил, что эти силы верят в "левую гендерную идеологию".
Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины.
Дональд Трамп, экс-президент США
Также Трамп добавил, что республиканцы намерены вернуть стране статус "самой сильной и уважаемой".
Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине.
Видео: YouTube / Turning Point UK
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