Он добавил, что республиканцы намерены вернуть США статус "самой сильной и уважаемой" страны.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о существовании всего двух гендеров в мире. Об этом он сообщил во время выступления на студенческой конференции во ФЛориде.

По словам Трампа, разница между его движением и силами, с которыми приходится бороться, не может быть более очевидной. Он отметил, что эти силы верят в "левую гендерную идеологию".

Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины. Дональд Трамп, экс-президент США

Также Трамп добавил, что республиканцы намерены вернуть стране статус "самой сильной и уважаемой".

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине.

Видео: YouTube / Turning Point UK