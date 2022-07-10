По его словам, США позволили России "опустошить" Украину.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в Анкоридже.

Трамп подверг критике политику нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, действия президента привели США в состояние упадка и сделали страну "слабеющей". Он напомнил о рекордной инфляции и росте цен на топливо.

Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. Ситуация ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп заявил, что США напрасно читают нотации другим странам.

Видео: YouTube / Newsmax