МИД Германии: "Северный поток - 2" играет большую геостратегическую роль

СП-2 является больше, чем просто частным экономическим проектом, считают в ведомстве.

Газопровод "Северный поток – 2" играет большую геостратегическую роль. Об этом в интервью немецкому информационному агентству DPA заявила глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок.

При этом, по словам министра, СП-2 является больше, чем просто частным экономическим проектом.

Последние несколько лет с учетом различного восприятия проекта в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток – 2". Анналена Бербок, глава МИД Германии

На прошлой неделе министр заявила, что ею совместно с канцлером ФРГ Олафом Шольцем была выработана общая позиция по вопросу запуска СП-2. Она заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии, чтобы выполнить необходимые требования.

Ранее посол России в Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока-2".

Фото: © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin