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МИД Армении сообщил об отсутствии планов встречи Пашиняна и Алиева
Сегодня, 11:23
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matveyvn

МИД Армении сообщил об отсутствии планов встречи Пашиняна и Алиева

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Если планы на встречу появятся, об этом сообщает.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил об отсутствии планов встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется.

Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении

Он подчеркнул, что если планы на встречу появятся, об этом сообщает. По словам главы МИД, сейчас ежедневно ведётся работа в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ранее Ереван заявил о потерях азербайджанского спецназа в Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: алиев, армения, мид армении, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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