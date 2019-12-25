МИД Армении сообщил об отсутствии планов встречи Пашиняна и Алиева

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил об отсутствии планов встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Встреча Пашиняна и Алиева на данный момент не планируется.
Зограб Мнацаканян, глава МИД Армении
Он подчеркнул, что если планы на встречу появятся, об этом сообщает. По словам главы МИД, сейчас ежедневно ведётся работа в рамках Минской группы ОБСЕ.
Ранее Ереван заявил о потерях азербайджанского спецназа в Карабахе.
Фото: pixabay.com
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