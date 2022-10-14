Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с Эрдоганом

Глава Белоруссии планирует совершить рабочую поездку в Анкару.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о желании обсудить Украину с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам главы государства, это произойдет при ближайшем общении между политиками, которое состоится в Анкаре. Соответствующей информацией об этом лидер республики поделился с американским журналистом для телеканала NBC.

Мы вчера встречались с президентом Эрдоганом, договорились, что в ближайшее время проведем переговоры на высоком уровне. В том числе будем затрагивать вопрос Украины. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик назвал Турцию одной из ключевых стран Североатлантического военного альянса, власти которой не остались "в восторге" от украинского кризиса. По мнению Александра Лукашенко, чиновники из Анкары регулярно намекают НАТО, а также требуют, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров.

Лукашенко: многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

