Лукашенко: многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине. Соответствующей информацией поделился глава государства в ходе интервью для телеканала NBC с американским журналистом
Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается в Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко: Путин предлагал варианты решения украинского конфликта.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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