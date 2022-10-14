  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:40
161
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине

0 0

Белорусский президент в качестве примера привел Турцию.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине. Соответствующей информацией поделился глава государства в ходе интервью для телеканала NBC с американским журналистом

Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается в Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Путин предлагал варианты решения украинского конфликта.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, нато, ткрция, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии