Лукашенко: многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине

Белорусский президент в качестве примера привел Турцию.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что многие в НАТО признают бесперспективность ситуации на Украине. Соответствующей информацией поделился глава государства в ходе интервью для телеканала NBC с американским журналистом

Бесперспективность развития нынешней ситуации, как она складывается в Украине, признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких. Возьмите, допустим, Турцию. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Путин предлагал варианты решения украинского конфликта.

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