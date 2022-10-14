Лукашенко: Путин предлагал варианты решения украинского конфликта

Глава Белоруссии заметил, что его коллегу из РФ Запад "не хочет услышать".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин, в отличие от руководителей стран коллективного Запада, предлагал варианты решения украинского конфликта, однако его "не хотят слышать". Об этом политик упомянул в ходе беседы с американским журналистом для телеканала NBC. Он объяснил слова корреспондента о том, что Россия не одерживает победу в противостоянии с Киевом. Лукашенко заметил, что Запад также не может этим похвастаться.

Пятьдесят государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. И должен вам сказать, в отличие от вас, Путин не единожды предлагал варианты. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский президент, что российского лидера нужно слушать для решения проблемы.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого