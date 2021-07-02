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Лукашенко заявил о завершении в Белоруссии масштабной антитеррористической операции

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В Минске рассказали о попытках Запада раскачать белорусское общество.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о завершении проведения в республике масштабной антитеррористической операции. Об этом политик рассказал во время торжественной церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости. 

Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства подчеркнул, что после сегодняшнего мероприятий по линии контрразведки Белоруссия выразит претензии не какому-то главе МИД Хайко Маасу, а самому немецкому канцлеру Ангеле Меркель. По мнению Лукашенко, Запад старался раскачать общество внутри республики за счет информационного давления, а также провести в стране цветную революцию. Президент уверен, что противники "просчитались".

Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Украины.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, антитеррористическая операция, белоруссия
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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