Александр Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти. По его мнению, "политические дрязги" и "неурядицы", происходящие в республике, вызваны именно этим.
Заявление Лукашенко сделал во время встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.
Вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти.
Александр Лукашенко
Носкевич отметил, что "из-за общественно-политических мероприятий" и эпидемиологической ситуации уровень преступности в республики сократился примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее Марию Колесникову неизвестные похитили в центре Минска.
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