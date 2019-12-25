В стране, тем временем, проходят "общественно-политические мероприятия".

Александр Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти. По его мнению, "политические дрязги" и "неурядицы", происходящие в республике, вызваны именно этим.

Заявление Лукашенко сделал во время встречи с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Александр Лукашенко

Носкевич отметил, что "из-за общественно-политических мероприятий" и эпидемиологической ситуации уровень преступности в республики сократился примерно на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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