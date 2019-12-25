Глава республики оценил вклад госсекретаря в создании союза между Белоруссией и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прорыве в создании Союзного государства. Об этом он сообщил в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву в честь его дня рождения.

Глава республики оценил вклад госсекретаря в создании союза между Белоруссией и Россией. Он также подчеркнул, что сотрудничество наполнилось новым содержанием. Лукашенко выразил уверенность в том, что дальнейшая деятельность Мезенцева будет направлена на расширение двусторонних контактов.

Ранее Лукашенко поручил использовать российские порты для белорусского экспорта.

Фото: aa.com.tr