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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять внешним угрозам
Сегодня, 11:20
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matveyvn

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять внешним угрозам

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Он считает, что власть защищает интересы большинства граждан.

Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять внешним угрозам. Об этом сообщает БелТА.

По его словам, власть готова обеспечить стабильность внутри страны.

Не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов.

Александр Лукашенко

Он считает, что власть защищает интересы большинства граждан, которые голосовали за единую Белоруссию и независимость государства. По его мнению, стабильность в государстве получится восстановить благодаря балансу интересов.

Ранее СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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