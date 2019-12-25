Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии противостоять внешним угрозам. Об этом сообщает БелТА.
По его словам, власть готова обеспечить стабильность внутри страны.
Не допустить гражданского раскола и произвола отдельных радикальных элементов.
Александр Лукашенко
Он считает, что власть защищает интересы большинства граждан, которые голосовали за единую Белоруссию и независимость государства. По его мнению, стабильность в государстве получится восстановить благодаря балансу интересов.
Ранее СК Белоруссии возбудил дело о массовых беспорядках в Минске.
Фото: pixabay.com
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