Лукашенко заявил, что востребованность в миротворческих операциях возрастает

Он считает, что "мир сошёл с ума".

Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрененым заявил, что востребованность в миротворческих операциях возрастает. По его словам, причина — рост напряжения в мире.

Лукашенко считает, что "мир сошёл с ума", потому что в нём появляется всё больше горячих точек. Политик поинтересовался тем, как обстоят дела у 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, которая считается миротворческой.

Ранее Лукашенко назвал пробелы патриотического воспитания молодежи.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА