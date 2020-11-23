Лукашенко назвал пробелы патриотического воспитания молодежи

Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны Виктором Хрениным назвал пробелы патриотического воспитания молодежи. По его мнению, именно они позволяют "раскачать" ситуацию в республике.
Лукашенко отметил, что особенно остро отсутствие патриотизма наблюдается "у наших мужиков".
В патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать.
Александр Лукашенко
По его словам, отсутствие патриотизма наблюдается у тех, кто не служил в армии — особенно у студентов.
Ранее в Минске заметили колонну военной техники.
Видео: Telegram/Пул Первого
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