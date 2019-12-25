  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко: в основе политики Украины лежит конфронтация
Сегодня, 11:41
30
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко: в основе политики Украины лежит конфронтация

0 0

В Минске оценили политику Киева по отношению к Белоруссии и своему народу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в основе политики Украины лежит конфронтация. Такое заявление глава государства сделал на совещании, посвященному вопросу охраны границы республики.

Мы не говорим, куда они там - на Запад, на Восток идут, на Юг - неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

При этом в Минске считают, украинцев близким и родным народом в отличие от государственного руководства этой страны. Лукашенко уверен, что власти Киева проводят антинародный курс внутренней и внешней политики.

Лукашенко поручил усилить работу по охране границы от незаконного пересечения.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии