  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
92
matveyvn
Код вставки плеера

Лукашенко заявил, что в Белоруссии все готово к выдаче биометрических паспортов

0 0

Он сказал, что сформированы специальные информационные системы.

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии все готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт. Он поручил проработать вопрос целесообразности выдачи подобных документов.

Лукашенко отметил, что работа в данном направлении ведётся давно.

Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово.

Александр Лукашенко

Он заявил, что сформированы специальные информационные системы, закуплено необходимое оборудование, с населением проведена разъяснительная работа. При этом Лукашенко подчеркнул, что нужно создать правовое регулирование, подписав указ.

Ранее появилось видео поцелуя в губы болельщицы и Александра Лукашенко.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: белоруссия, биометрические паспорта, лукашенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии