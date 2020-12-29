Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии все готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт. Он поручил проработать вопрос целесообразности выдачи подобных документов.
Лукашенко отметил, что работа в данном направлении ведётся давно.
Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово.
Александр Лукашенко
Он заявил, что сформированы специальные информационные системы, закуплено необходимое оборудование, с населением проведена разъяснительная работа. При этом Лукашенко подчеркнул, что нужно создать правовое регулирование, подписав указ.
Ранее появилось видео поцелуя в губы болельщицы и Александра Лукашенко.
Видео: Telegram / Пул Первого
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