Он сказал, что сформированы специальные информационные системы.

Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии все готово к выдаче биометрических паспортов и идентификационных карт. Он поручил проработать вопрос целесообразности выдачи подобных документов.

Лукашенко отметил, что работа в данном направлении ведётся давно.

Сейчас правительство и должностные лица информируют, что всё готово. Александр Лукашенко

Он заявил, что сформированы специальные информационные системы, закуплено необходимое оборудование, с населением проведена разъяснительная работа. При этом Лукашенко подчеркнул, что нужно создать правовое регулирование, подписав указ.

Ранее появилось видео поцелуя в губы болельщицы и Александра Лукашенко.

Видео: Telegram / Пул Первого