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Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические"
Сегодня, 15:22
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matveyvn

Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические"

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Он рассказал о добром разговоре с Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические" и их удастся решить. Заявление он сделал во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Лукашенко передал Лаврову привет от Владимира Путина, с которым накануне встречи пообщался по телефону. Глава республики отметил, что многие считают, что в отношениях России и Минска что-то "искрит". Он опроверг данную точку зрения.

У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.

Теги: лавров, лукашенко, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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