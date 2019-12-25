Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы в отношениях с РФ "не катастрофические" и их удастся решить. Заявление он сделал во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
Лукашенко передал Лаврову привет от Владимира Путина, с которым накануне встречи пообщался по телефону. Глава республики отметил, что многие считают, что в отношениях России и Минска что-то "искрит". Он опроверг данную точку зрения.
У нас действительно состоялся открытый, добрый разговор.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.
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