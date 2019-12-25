Он заявил, что власть даётся не для того, чтобы её бросать и отдавать.

Александр Лукашенко заявил, что не отдаст власть, потому что, по его словам, его "не для этого избрал народ".

Заялвение Лукашенко сделал во время представления нового Генерального прокурора республики Андрея Шведа.

Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Александр Лукашенко

Он заявил, что власть даётся не для того, чтобы её бросать и отдавать. По его словам, в середине 90-х власть "валялась в грязи и об неё вытирали ноги". В том числе, отметил Лукашенко, и о тех, кто носил погоны. Он заявил, что не хочет возвращения того времени.

Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет.

Ранее взлом штаба бывшего соперника Лукашенко попал на видео.