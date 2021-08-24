Лукашенко настораживает тенденция отъезда молодежи за границу

В Белоруссии считают, что воспитать патриотов могут только патриоты.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его настораживает тенденция отъезда молодежи за границу. Об этом политик сообщил на встрече республиканского педсовета 24 августа. Глава государства полагает, что ситуация связана с пробелами в воспитательной работе.

Можно и задачу по химии сформулировать так, что ребенок будет гордиться своей страной, и наоборот. Почему так ставлю вопрос? Потому что часть нашей молодежи, получив образование здесь, стремится уехать за рубеж. Не все, но тенденция настораживает. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению Лукашенко, воспитать из молодого человека патриота может только настоящий патриот своей страны. Он напомнил, что те, кто уезжает из государства в первую очередь отказываются от своих корней. Однако некоторые все же отправляются на учебу за границу для того, чтобы получить новый опыт, который в дальнейшем можно будет применить на родине.

В Минске считают, что педагоги в Белоруссии готовят высококлассных специалистов, которые ценятся за рубежом. Лукашенко считает необходимой перезагрузку системы образования в Белоруссии.

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