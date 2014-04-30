В Минске заявили, что в школе не может не быть политики.

Александр Лукашенко считает необходимой перезагрузку системы образования в Белоруссии. Об этом политик сообщил на встрече с республиканским педсоветом, которая состоялась 24 августа. По мнению главы государства, сейчас перед национальной системой образования стоит беспрецедентный по своей серьезности вызов.

Уроки усвоены. Случившиеся события предопределили глобальность тех вопросов, которые мы вынесли на этот педсовет. Нам предстоит перезагрузить систему образования. Сегодня это вопрос государственной важности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Среди испытаний последнего времени политик назвал стрессовые условия для обучения, сформированные пандемией. Он напомнил, что руководству учебных учреждений пришлось перестраивать образовательный процесс. Лукашенко полагает, что также отрасль затронули и политические события. Он поблагодарил педагогов за профессионализм и преданность своему делу и работе. По мнению президента, школа не может обойтись без политики, которая в ее стенах может быть только государственной. Глава страны заметил, что аналогичной позиции придерживаются в России, США и Китае.

Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией.

Фото: Telegram / Пул Первого