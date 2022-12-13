Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию

Глава Белоруссии провел закрытое совещание с силовиками.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что в последнее время случаи проникновения диверсантов через государственную границу участились. В рамках закрытого совещания глава государства потребовал от местных силовиков внести исчерпывающие предложений по противодействию этой ситуации.

Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, так как вблизи госграниц республики наращивается военный потенциал сил НАТО, а также происходят различные провокации на границе.

Лукашенко пообещал губернаторам "железную диктатуру" из-за плохого руководства на местах.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого