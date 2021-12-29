Лукашенко заявил, что белорусско-российский нефтяной конфликт спровоцировал Запад

Речь идет о нефтяном конфликте в конце 2019 года – начале 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления с посланием к народу и парламенту заявил, что Запад спровоцировал белорусско-российский нефтяной конфликт в конце 2019 – начале 2020 года. По его словам, сделано это было, чтобы рассорить два братских народа накануне выборов президента в Белоруссии в 2020 году.

Лукашенко сказал, в тот период "визитеры" зачастили в Белоруссию.

Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали обеспечить нас на 100% нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Российской Федерацией. И все под благовидным предлогом "сохранить независимую Беларусь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко также заявил, что Польша и Литва активно действуют в русле стратегии политики США.

Фото: Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту