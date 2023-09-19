Лукашенко заявил, что Белоруссия востребована в России как никогда

Белоруссия сегодня востребована в России как никогда. Соответствующее заявление глава республики сделал в рамках рабочей встречи в Минске на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Политик заметил перед иностранным гостем, что сейчас страна обладает колоссальными технологическими возможностями, так как смогла сохранить промышленные гиганты. Он добавил, что власти успешно развивают и научное направление деятельности.
Беларусь сегодня востребована в России как никогда.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Напомним, что российская делегация Краснодарского края сейчас находится с визитом в Минске. В понедельник, 18 сентября там прошли переговоры Вениамина Кондратьева с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Между сторонами был подписан ряд соглашений о взаимном сотрудничестве. По результатам 2022 года уровень товарооборота Белоруссии и Краснодарского края увеличился на 60%, достигнув около 557 миллионов долларов.
Лукашенко сообщил о поставке по 60 тысяч тонн дизтоплива и бензина.
Фото и видео: Telegram / Пул первого
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