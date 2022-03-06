Лукашенко заверил, что экономика позволяет направить больше денег на поддержку населения

Экономическая система в Белоруссии позволяет направить больше денежных средств на социальную поддержку населения. По тому, как решаются эти вопросы, граждане судят о власти. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, принимая доклады чиновников о мерах социальной поддержки населения. Президент указал на широкие программы помощи, а Белоруссия является социально ориентированной страной.

Ясно, что в такой ситуации, при такой политике мы и пенсионеров, и инвалидов, и детей-сирот должны поддерживать. Обязательно понимать, что можем мы сегодня принимать, что не можем. И, самое главное, выполним ли мы это. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Александра Лукашенко, Минск также продолжит оказывать поддержку многодетным семьям.

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