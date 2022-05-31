Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за спецоперацию на Украине

Они участвовали в освобождении белорусских граждан.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за участие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Награды получили сотрудники КГБ, которые участвовали в освобождении граждан Белоруссии на Украине. Лукашенко поблагодарил их за успешное проведение операции.

При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого