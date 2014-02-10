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Лукашенко: военные угрозы в зоне ответственности Минска и Москвы в ОДКБ самые серьезные

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Глава Белоруссии выступил на заседании МИД ОДКБ.

Лукашенко: военные угрозы в зоне ответственности Минска и Москвы в ОДКБ самые серьезные. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) сделал президент Белоруссии. Политик напомнил, что в ОДКБ оказались распределены зоны ответственности, в том числе - Минска и Москвы. Особенно это касается западного фланга альянса стран.

ОДКБ сформировались, к сожалению для нас и для России, потому что это и наша зона ответственности, реальные военные угрозы безопасности. Они очень серьезные, они серьезнее, чем где бы то ни было.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Казахстаном на очень высоком уровне.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, одкб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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