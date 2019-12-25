Лукашенко уволил главу МВД Караева

Караев возглавлял белорусское МВД с 2019 года.

Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева. Об этом сообщает БелТА.

На главный милицейский пост назначен Иван Кубраков, который до этого возглавлял ГУВД Минска.

Отмечается, что Караев назначен помощником президента по Гродненской области. Также стало известно, что Валерий Вакульчик назначен на соответсвующую должность по Брестской области, а Александр Барсуков - в Минске. Лукашенко отметил, что у его помощников большой профессиональный уровень и военная выдержка. Он заявил, что они направляются в особо опасные участки Белоруссии в связи с происходящими в стране протестами.

Отметим, что Караев возглавлял белорусское МВД с 2019 года. Из-за жестоких разгонов мирных протестов в республике он попал в санкционный список Евросоюза.

Ранее Лукашенко рассказал, кто финансирует "ядро" бастующих на заводах.

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